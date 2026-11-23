Компанія Anthropic почала впроваджувати ранню версію системи Enterprise Frontier Safeguards для бізнес-клієнтів, які використовують моделі Mythos і Fable. Система дає змогу зберігати запити до ШІ та відповіді моделей на серверах самих клієнтів, повідомляє Engadget.

Зберігання даних у клієнта

За новими умовами Anthropic і надалі вимагатиме від клієнтів зберігати запити та відповіді протягом 30 днів. Водночас компанії зможуть зберігати ці дані у власній інфраструктурі, а не передавати їх на сервери Anthropic.

Після представлення п’ятої версії Mythos і Fable у червні Anthropic заявляла, що зберігатиме всі користувацькі запити та відповіді моделей 30 днів для запобігання неналежному використанню. Такий підхід не підтримали корпоративні клієнти. Для останньої версії моделі Opus компанія не застосовувала аналогічної вимоги.

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Перевірки на можливі атаки

Керівник напряму захисних механізмів для Mythos і Fable Джон Туроу розповів Bloomberg, що Anthropic здійснюватиме періодичні 15-хвилинні перевірки для виявлення ознак потенційних кібератак. Якщо автоматизовані системи виявлять проблему, вони повідомлять клієнта.

Anthropic також отримуватиме сповіщення про можливі ризики, однак, за словами Туроу, не матиме доступу до пов’язаних із ними даних. Раніше компанія вважала свою політику зберігання даних ризиком для бізнесу, зокрема після того, як OpenAI оголосила про впровадження політики нульового зберігання даних у серпні.

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