У Нью-Йорку, США, компанія Anthropic, яка розробила чатбот Claude, почала продавати акції в межах первинного публічного розміщення. Компанію очолює Даріо Амодеї. Про це йдеться у випуску BBC News Business Daily.

Оцінка компанії

BBC опублікувала 27-хвилинний епізод 19 листопада 2026 року. Його присвятили питанню оцінки вартості Anthropic, яка розвиває технології штучного інтелекту та виходить на публічний ринок.

Ведучими програми стали Рахул Тандон і Вілл Бейн. До розмови також долучилася кореспондентка BBC з технологій у Північній Америці Лілі Джамалі.

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Заяви Даріо Амодеї

Амодеї заявляє, що штучний інтелект може допомогти виліковувати рак. Водночас він застерігає, що ця технологія також може становити загрозу для людства.

Продюсерами випуску вказані Барбара Джордж і Метт Лайнс, редактором — Стівен Раян.

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