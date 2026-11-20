У США компанія Anthropic повідомила, що загальні надходження від її первинного публічного розміщення акцій зросли приблизно до $93,5 млрд. За даними компанії, це сталося після того, як андеррайтери скористалися так званим опціоном greenshoe на придбання додаткових акцій.

Повідомлення компанії

Про це Anthropic заявила у п’ятницю, 20 листопада 2026 року. Channel NewsAsia повідомляє з посиланням на Reuters, що андеррайтери реалізували право придбати додаткові акції в межах цього опціону.

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Фото з Nasdaq

У публікації також наведено фото Reuters, на якому логотип Anthropic показано на екрані під час IPO компанії на Nasdaq MarketSite на Таймс-сквер у Нью-Йорку, США, 19 листопада 2026 року. Знімок ілюструє розміщення, про збільшення надходжень від якого компанія повідомила наступного дня.

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