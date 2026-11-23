Компанія Anthropic запустила Claude Ship — набір інструментів, що має допомогти розробникам швидше готувати зміни до програмного коду. Сервіс перевіряє запропоновані зміни, допомагає усувати проблеми та може визначати, які з них дозволено додати до основної гілки коду за правилами команди, повідомляє Channel NewsAsia.

Компоненти Claude Ship

До набору входять три компоненти. Інструмент Code Review уже доступний: він перевіряє запропоновані зміни в коді та позначає виявлені проблеми. PR Steward і Claude Approvals перебувають на етапі бета-тестування.

PR Steward допомагає розв'язувати проблеми з невдалими автоматизованими перевірками, конфліктами між змінами коду та коментарями рецензентів. Інструмент пояснює внесені ним зміни й повідомляє, як їх скасувати. Він призначений для допомоги розробникам, а не для самостійного схвалення чи злиття змін до коду.

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Схвалення за правилами команди

Claude Approvals може самостійно схвалювати рутинні зміни, якщо це дозволяють правила команди. Ризикованіші зміни інструмент передаватиме на розгляд людині.

Claude Ship доступний для проєктів на GitHub на планах Claude Team та Enterprise.

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