Компанія Applied Digital уклала договір про надання в оренду 150 МВт критичних ІТ-потужностей неназваному гіперскейлеру з інвестиційним рейтингом. Угода щодо потужностей для дата-центрів штучного інтелекту має принести $5,4 млрд контрактного доходу протягом базового 18-річного строку, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Умови контракту

Строк оренди може бути продовжений до 33 років. У разі реалізації всіх опцій на продовження вартість договору становитиме близько $12,7 млрд.

Applied Digital заявила, що нова угода передбачає поліпшені комерційні умови порівняно з її попередніми контрактами, зокрема вищу ціну. Загальний обсяг контрактного доходу компанії за базовими строками оренди перевищив $41 млрд, а з урахуванням можливих продовжень становить близько $100 млрд.

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Фінансування та постачання

За даними компанії, приблизно 75% контрактного доходу за базовими строками тепер пов'язані з клієнтами, що мають інвестиційний рейтинг. Фінансовий директор Саїдал Мохманд заявив, що реалізацію проєкту планують фінансувати за наявною схемою: через партнерство з Macquarie Asset Management щодо залучення $5 млрд капіталу, а потім — за допомогою проєктного фінансування.

Постачання потужностей очікується у першій половині 2028 року за умови виконання етапів розвитку проєкту, врегулювання питань із комунальною інфраструктурою та отримання регуляторних погоджень. У червні Applied Digital також підписала 15-річну угоду на 210 МВт вартістю близько $5,2 млрд для об'єкта Delta Forge 2.

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