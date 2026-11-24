У Кенії компанія ARX Robotics заявила про інтеграцію свого наземного безпілотного апарата GEREON до цифрової мережі цілевказання британської армії ASGARD. Як повідомляє European Security and Defence, інтеграція відбулася під час навчань Haraka Storm і дає змогу передавати дані з сенсорів машини до загального процесу розвідки та визначення цілей.

Передача даних до ASGARD

За даними видання, під час навчань система виявляла цілі та оперативно надсилала інформацію до ASGARD — цифрової мережі цілевказання британської армії. У матеріалі зазначається, що це прискорило цикл від виявлення до ухвалення рішення та впливу на ціль у десять разів.

Британський підрозділ ARX Robotics залучив два апарати GEREON разом із 4-ю бригадою. У навчаннях також брали участь військовослужбовці 1-го батальйону полку герцога Ланкастерського та легкі драгуни. Один GEREON використовували як дистанційний засіб постійного спостереження за ключовим маршрутом постачання.

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Випробування в Естонії

Навчання в Кенії продовжили випробування Exercise Spring Storm, які раніше цього року відбулися в Естонії. Тоді ARX Robotics і британська армія продемонстрували, що систему можна розміщувати на відстані до 20 кілометрів попереду військ для постійного отримання розвідувальних даних у реальному часі та зменшення ризиків для військових на передових позиціях.

Командир 4-ї бригади бригадир Том Робінсон заявив, що такі навчання допомагають оцінити вплив нових технологій на ефективність військовослужбовців. За інформацією видання, 4-та бригада готується до розгортання на східному фланзі НАТО у квітні 2027 року.

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