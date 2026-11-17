Компанія ASELSAN заявила про успішну демонстрацію системи протидії безпілотникам EJDERHA AD High Power Electromagnetic. За даними European Security and Defence, яке посилається на виробника, система знешкодила 51 дрон, запущений одночасно, протягом кількох секунд.

Два сценарії демонстрації

Під час першого сценарію EJDERHA, за заявою ASELSAN, знешкодила два дротові безпілотники на відстані близько 1 000 метрів. Виробник заявив, що це демонструє здатність комплексу протидіяти апаратам, які можуть бути підключені до наземного джерела живлення або керування.

У другому сценарії одночасно запустили 51 безпілотник. Ця кількість символізувала 51-річчя ASELSAN. Компанія стверджує, що раніше не було зафіксовано випадків одночасного знешкодження такої кількості дронів системою спрямованої енергії.

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Принцип роботи системи

За описом виробника, EJDERHA використовує вакуумну електроніку для створення потужних електромагнітних хвиль, що мають виводити з ладу електронні системи міні- та мікробезпілотників. Комплекс виявляє цілі радаром, супроводжує їх електрооптичними сенсорами та спрямовує випромінювання на ціль.

ASELSAN заявляє, що система може придушувати, перезапускати, виводити з ладу або пошкоджувати цілі з електронними схемами. За словами президента та гендиректора компанії Ахмета Акйола, EJDERHA вже розгорнута для експлуатації та перейшла до серійного виробництва. Виробник також називає її частиною багаторівневого підходу до протидії міні- й мікродронам, низьковисотним безпілотникам літакового типу та FPV-дронам із дротовим і бездротовим керуванням.

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