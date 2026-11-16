У США компанія AT&T подала позов проти телекомкомпанії Comcast до Окружного суду Північного округу Каліфорнії. AT&T стверджує, що Comcast оманливо рекламує домашній інтернет і Wi-Fi бренду Xfinity як «такі, що працюють на оптоволокні». Як повідомляє Ars Technica, у позові AT&T просить заборонити Comcast використовувати це формулювання та вимагає повернути прибутки, які компанія, за її твердженням, отримала завдяки такій рекламі, або надати інше відшкодування.

Суперечка про останню ділянку мережі

У позові AT&T зазначає, що більшість абонентів Xfinity підключені через гібридну оптоволоконно-коаксіальну мережу. Оптоволокно використовується в частині інфраструктури, однак остання ділянка до будинку прокладена мідним коаксіальним кабелем. На думку AT&T, це відрізняє послугу Comcast від мережі, у якій оптоволокно прокладено безпосередньо до оселі.

Оптоволоконне підключення до будинку може забезпечувати однакову швидкість завантаження та передавання даних. У кабельній мережі Comcast швидкість передавання даних від користувача значно нижча за швидкість завантаження. AT&T вважає, що формулювання на кшталт «працює на оптоволокні» створюють хибне враження про аналогічність Xfinity до послуги AT&T Fiber.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рішення рекламного органу

Раніше AT&T оскаржувала рекламу Comcast у National Advertising Division — саморегуляторному органі рекламної галузі США. У червні орган дійшов висновку, що Comcast коректно описувала поєднання кабельних та оптоволоконних технологій у примітках, але ці пояснення були недостатньо помітними.

National Advertising Division рекомендував Comcast розміщувати пояснення ближче до твердження про Wi-Fi, що працює на оптоволокні, та зробити їх виразнішими. Comcast заявила, що виконає рекомендацію. Водночас AT&T у новому позові наполягає, що реклама й надалі може вводити в оману значну частину споживачів.

AT&T також веде окрему судову суперечку з Charter, яка рекламує свій кабельний інтернет як «такий, що працює на оптоволокні». Charter заявляє, що це формулювання описує важливу роль оптоволокна в її гібридній мережі.

Читай нас у