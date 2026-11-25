Компанія Backblaze заявила, що не продаватиме й не передаватиме рекламодавцям вміст файлів, які користувачі зберігають у її сервісах резервного копіювання та хмарного сховища. Пояснення пролунало після занепокоєння клієнтів через нову політику конфіденційності, яка має набути чинності 1 грудня, повідомляє Ars Technica.

У новому документі Backblaze зазначає, що може продавати або передавати певні категорії загальної персональної інформації для цільової реклами. Йдеться, зокрема, про ідентифікатори — ім’я, адресу, IP-адресу та електронну пошту, комерційну інформацію, дані про активність у мережі та геолокаційні дані.

Які дані згадані в політиці

Таблиця в політиці конфіденційності вказує, що Backblaze збирала й передавала певні дані третім сторонам, зокрема рекламним і маркетинговим партнерам, з 1 грудня 2025 року. Серед перелічених категорій є дані аудіо-, електронного чи візуального моніторингу, зокрема записи дзвінків.

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Представник Backblaze повідомив виданню, що компанія не продає та не передає такі дані для цільової реклами й не розкриває їх рекламним або маркетинговим партнерам. За його словами, у таблиці для всіх категорій даних наведено один спільний перелік одержувачів, через що її формулювання може створювати інше враження. Юридична команда компанії планує переглянути таблицю під час наступного циклу оновлення політики.

Вміст резервних копій не передаватимуть

Backblaze також наголосила, що положення нової політики стосуються інформації, зібраної щодо облікового запису, а не вмісту, який користувачі зберігають у системі. Умови користування сервісом передбачають, що файли в Backblaze Computer Backup шифруються ще до їхнього надсилання до компанії.

За словами директорки Backblaze з комунікацій і брендових програм Ренатти Сіверт, оновлення політики пов’язане зі змінами у правовому регулюванні, які вимагають від компаній докладніше пояснювати збір та використання маркетингових даних. Вона підкреслила, що файли, передані Backblaze для резервного копіювання і зберігання, компанія не продає і не передає рекламодавцям, брокерам даних чи партнерам з аналітики. Користувачі можуть відмовитися від продажу або передачі персональної інформації для міжконтекстної поведінкової реклами.

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