Комерційна компанія ексфутболіста Девіда Бекхема DB Ventures подала до Верховного суду штату Нью-Йорк у США позов проти німецької косметичної групи Coty, вимагаючи щонайменше 41 млн доларів компенсації. Компанія стверджує, що продаж парфумів під брендом Бекхема в дискаунтерах і на автозаправці порушив ліцензійну угоду та зашкодив репутації бренду, повідомляє The Independent.

Продажі у дискаунтерах

Coty виробляє та розповсюджує парфуми й засоби для догляду з ім’ям Бекхема, зокрема лінійки Classic та Instinct, а також туалетні води Intimately і Exquisite Leather.

У заяві DB Ventures наголошується, що бренд Девіда Бекхема асоціюється з якістю, вишуканістю та «щоденною розкішшю». Представники компанії стверджують, що продукція опинилася в кошику з уціненими товарами на автозаправці та у британській мережі бюджетних магазинів Poundland. На думку позивача, це дало змогу продавати товари за цінами, характерними для магазинів низьких цін, і пов’язало бренд із дешевою продукцією.

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Позиція Coty

Coty звернулася до судді з клопотанням відхилити позов, поданий у квітні. Компанія заявила, що суди Нью-Йорка не мають юрисдикції у цій справі. Також Coty стверджує, що DB Ventures використовує позов, аби достроково вийти з ліцензійної угоди та передати контракти, пов’язані з Бекхемом, іншій компанії — Interparfums.

На момент звернення The Independent по коментарі Coty і DB Ventures не надали відповіді.

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