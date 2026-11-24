Компанія BYD представила в Китаї третє покоління великого п’ятимісного електричного позашляховика Tang. Базова версія Tang Premium у Китаї коштує від 187 900 юанів, або близько 28 тисяч доларів. Це нижче за раніше оголошену передпродажну ціну в 225 тисяч юанів, повідомляє Electrek.

Три версії та запас ходу

Новий Tang пропонують у трьох комплектаціях: Premium, Laser Premium і Laser Flagship. Ціни на Laser Premium та Laser Flagship стартують від 207 900 і 219 900 юанів відповідно. У стандартному виконанні всі версії мають задній привід.

Електромобілі оснащені літій-залізо-фосфатними батареями BYD Blade другого покоління. Задньопривідні модифікації отримали один електромотор потужністю 300 кВт, або 402 к. с. Заявлений запас ходу за китайським циклом CLTC становить до 730 км для базового Tang Premium і до 850 км для двох старших версій.

Для Laser Flagship доступний додатковий пакет повного приводу з керуванням по дротах за 20 тисяч юанів. Він передбачає два електромотори сукупною потужністю 515 кВт, або 690 к. с., та заявлений запас ходу до 770 км за CLTC.

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Екрани, заряджання та системи допомоги

У салоні позашляховика передбачено п’ять місць, 35,4-дюймовий інтегрований дисплей Star Ring і 30-дюймовий панорамний екран. BYD також заявляє, що об’єм переднього багажника становить 205 літрів, а простір для ніг пасажирів другого ряду сягає 1000 мм.

За даними BYD, технологія Flash Charging дає змогу зарядити батарею з 10% до 80% за п’ять хвилин, а з 10% до 97% — за дев’ять хвилин. Автомобіль також отримав систему допомоги водієві God’s Eye B з лідаром на даху, яка підтримує навігаційну допомогу в місті й на швидкісних дорогах, а також автоматизоване паркування.

Довжина нового Tang становить 5045 мм, ширина — 1980 мм, висота — 1760 мм, а колісна база — 2950 мм. Модель розміщена нижче за більший семимісний Great Tang у лінійці Dynasty.

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