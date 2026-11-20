Компанія CSG провела на військовому полігоні Загор'є у Словаччині динамічну демонстрацію нового середнього танка CFL-120 Karpat для потенційних замовників. Машина вперше після прем'єри на виставці IDEB 2026 у Братиславі продемонструвала рух бездоріжжям і стрільбу по цілях на полігоні, повідомляє European Security and Defence.

Платформа FNSS і башта Leonardo

CFL-120 Karpat створюють у межах співпраці CSG Group та турецької компанії FNSS. Машина базується на гусеничній платформі FNSS Kaplan, а також має баштову систему HITFACT MkII, розроблену італійською компанією Leonardo.

За описом розробників, танк поєднує 120-мм гармату з високою мобільністю та має менші логістичні потреби, ніж традиційні основні бойові танки. Його розробили для збройних сил, яким потрібні сучасні рішення для вогневої підтримки й броньованих маневрових операцій.

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Меморандум про виробничу співпрацю

Одночасно з демонстрацією CSG Defence, MSM Land Systems і Leonardo підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ встановлює рамки для тривалої промислової та комерційної співпраці, зокрема у просуванні, продажу й виробництві баштової системи HITFACT MkII у межах програми Karpat.

Виробничі потужності MSM Land Systems у словацькому Тренчині планують залучити до локалізації виробництва машини. Програма також відкриває можливість участі словацьких постачальників у міжнародному ланцюгу постачання. Сторони можуть окремо домовитися про розширення співпраці, зокрема щодо 30-мм системи X-GUN від Leonardo для башт середнього калібру.

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