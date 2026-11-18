Компанія EnQuest домовилася продати бізнес із видобутку нафти й газу та пов’язану інфраструктуру в британському секторі Північного моря компанії NEO NEXT+. Сума угоди може сягнути 960 млн доларів, повідомляє OilPrice.

Умови угоди

Угода передбачає 840 млн доларів готівкової виплати після її завершення. Ще до 120 млн доларів EnQuest може отримати як умовну виплату, розмір якої залежатиме від цін на нафту та можливих змін британського податку на надприбутки енергетичних компаній — Energy Profits Levy.

До продажу увійдуть активи EnQuest, зокрема родовища Magnus, Kraken і Greater Kittiwake Area, якими компанія оперує. Також продаються частка без операційного контролю в родовищі Golden Eagle, нерозроблене родовище Bressay і відкриття Bentley.

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Фокус на Південно-Східній Азії

EnQuest заявила, що на рішення вплинули податок на надприбутки та тривала невизначеність щодо фіскальних умов і оподаткування у британському секторі Північного моря. Компанія планує переорієнтуватися з британських активів на Південно-Східну Азію, де бачить більше можливостей для інвестицій, нарощування масштабів і довгострокового зростання.

Французька енергетична компанія TotalEnergies має 47,5% участі в NEO NEXT+. Продаж активів EnQuest відбувається на тлі консолідації операторів у британському секторі Північного моря. За даними OilPrice, Shell та Equinor об’єднали нафтові й газові активи в окремій компанії Adura, а TotalEnergies об’єднала активи з NEO NEXT для створення NEO NEXT+.

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