Середній баланс на пенсійних рахунках 401(k) у третьому кварталі 2026 року знизився на 2% порівняно з попереднім кварталом — до 152 500 доларів. Середній баланс індивідуальних пенсійних рахунків IRA скоротився на 1%, до 142 261 долара, повідомляє CNBC з посиланням на дані Fidelity Investments.

Обидва показники досягли рекордних рівнів у другому кварталі. Водночас середні баланси на рахунках IRA, 401(k) та 403(b) залишаються вищими, ніж роком раніше, і в довгостроковій перспективі продовжують зростати.

Внески дещо зменшилися

Сукупна середня ставка внесків до планів 401(k), яка враховує відрахування працівників і роботодавців, знизилася до 14,3% із 14,4% у попередньому кварталі. Fidelity рекомендує щороку спрямовувати на пенсійні заощадження 15% доходу з урахуванням внесків роботодавця.

Віцепрезидент Fidelity Майк Шамрелл заявив, що фінансові побоювання спонукають людей змінювати особисті фінансові рішення. Компанія також зафіксувала, що частина вкладників використовує пенсійні рахунки для отримання готівки.

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Позики та виплати через фінансові труднощі

Частка працівників із непогашеною позикою за програмою 401(k) у третьому кварталі становила 19,6% проти 19,5% кварталом раніше. Частка учасників, які оформили нову позику, залишилася на рівні 2,8%.

Водночас частка учасників, які скористалися виплатою через фінансові труднощі, зросла до 2,17% із 2,12%. Таку виплату можна отримати без штрафу за дострокове зняття коштів за наявності негайної та значної фінансової потреби — зокрема для уникнення втрати житла, виселення або покриття непередбачених медичних витрат. Водночас такі виплати зазвичай оподатковуються.

Окреме дослідження Plan Sponsor Council of America показало, що у 2025 році частка учасників планів 401(k) із непогашеними позиками суттєво зросла — майже вдвічі, приблизно з 12% роком раніше. Частка тих, хто отримав виплату через фінансові труднощі, підвищилася третій рік поспіль — до 3,4% у 2025 році з 1,5% у 2022-му.

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