Американська компанія Ford представила новий гіперкар GT41, з яким планує повернутися до найвищого класу перегонів «24 години Ле-Мана» у 2027 році. Автомобіль отримав атмосферний 5,4-літровий гібридний двигун V8, розроблений, зібраний і випробуваний підрозділом Ford Racing у Дірборні, штат Мічиган, повідомляє Motor1.

Назва GT41 відсилає до висоти машини — 41 дюйм, або приблизно 104 сантиметри. Вона також перегукується з історичним Ford GT40. Ford самостійно веде розробку компонентів силової установки, її калібрування, програмного забезпечення та низьковольтних систем для допоміжних функцій, зокрема освітлення і склоочисників.

Двигуни збирають у Дірборні

Основою для гоночного мотора є блок Coyote, який також призначають для серійних автомобілів Ford. Після відбору для гоночної програми силову установку доправляють до випробувального комплексу компанії, де працює понад 100 тестових стендів.

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У невеликій майстерні площею 800 квадратних футів, або близько 74 квадратних метрів, два техніки Ford Racing збирають двигуни для GT41. Вона розташована неподалік від місця, де у 1960-х роках Ford тестував двигуни для своїх переможних автомобілів у Ле-Мані. Розміщення команд зі складання та тестування в одній будівлі, за оцінкою Ford, має скоротити час розробки.

Дебют у Катарі заплановано на березень

Компанія вже тестує четвертий двигун, призначений для ролі запасного. На динамометричному стенді його роботу моделюють за сценарієм кількох кіл траси Ле-Ман, зокрема на прямій Мюльсанн.

GT41 має дебютувати у стартовому раунді чемпіонату світу з автоперегонів на витривалість у Катарі в березні 2027 року та взяти участь у всіх дев’яти етапах сезону. Перегони «24 години Ле-Мана» заплановані на 12 червня 2027 року, а завершальний етап чемпіонату має відбутися в листопаді в Бахрейні.

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