Компанія глави податкової служби Естонії не подала два річних звіти — ERR News

В Естонії компанія Mubadala, що належить генеральному директору Податково-митного управління Райго Уукківі, не подала річних звітів протягом двох років поспіль. Як повідомляє ERR News, строк подання останнього звіту сплив наприкінці червня, однак документ досі не подано. Компанія також не подала звіт за 2024 рік.

Пояснення Райго Уукківі

Уукківі очолює Податково-митне управління Естонії другий термін. За даними видання Äripäev, Mubadala займається управлінням власною або орендованою нерухомістю.

Посадовець подякував виданню за привернення уваги до ситуації. Він заявив, що Mubadala є холдинговою компанією без працівників, у якій він є пасивним акціонером і не бере участі в повсякденному управлінні. Уукківі повідомив, що передасть інформацію члену правління компанії, аби необхідні звіти було подано.

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Водночас він не відповів на запитання про те, яке враження створює ситуація, коли керівник податкового органу володіє компанією, що не виконала вимоги щодо річної звітності, а також чому не перевірив подання документів.

Вимоги до звітності

В Естонії компанії, фонди та некомерційні об'єднання мають щороку подавати звіти до 30 червня, зокрема й за відсутності господарської діяльності. На початку вересня майже чверть естонських компаній та організацій ще не подали річної звітності.

Комерційний реєстр у країні веде реєстраційний відділ Тартуського повітового суду. Закон, який набув чинності на початку 2023 року, дозволяє реєстраційним органам неодноразово штрафувати компанії, що не подають звітів, на суму до 3200 євро. Компанію також можуть виключити з комерційного реєстру, якщо вона не подасть звіт протягом трьох місяців після встановленого строку.

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