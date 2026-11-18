Компанія Hanwha Defense USA заявила, що біля узбережжя штату Міссісіпі у США випустила дві ракети Chunmoo з палетизованої багатомодульної пускової установки, розміщеної на судні. Для випробування використали судно-випробувальний майданчик, яким керує Spaceport Company, повідомляє Defense News.

Запуск із судна

За даними компанії, випробування відбулося в неділю, а про його результати вона оголосила у вівторок. Chunmoo є самохідною реактивною системою залпового вогню, яку розробляє та виробляє Hanwha.

Система може застосовувати різні типи ракет, зокрема боєприпаси з високоточним наведенням і без нього. У Hanwha заявили, що продемонстровану палетизовану пускову систему можна використовувати як на пілотованих, так і на безекіпажних платформах.

За оцінкою компанії, це потенційно дає змогу оснащувати автономні надводні судна ракетними системами, які раніше призначалися для наземного застосування.

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Контейнеризовані системи ВМС США

Військово-морські сили США протягом останнього року просувають контейнеризовані системи озброєння. У березні адмірал Деріл Кодл оголосив програму переходу до модульних систем, які можна встановлювати на більшість суден, швидко змінювати та розгортати.

У квітні Кодл представив новий план контейнеризації, наголосивши на технологіях, які можна інтегрувати на різних платформах і адаптувати до різних завдань. За його словами, контейнеризація дає змогу відокремити боєкомплект від конкретної платформи та швидше переоснащувати сили відповідно до місії.

Віцепрезидент Hanwha Defense USA Кевін Шуновер заявив, що дані, зібрані під час випробування, мають допомогти сформувати майбутні концепції розосереджених морських операцій та експедиційних ударних спроможностей із палетизованими й контейнеризованими пусковими установками.

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