Компанія Infoblox, що надає послуги у сфері кібербезпеки та мережевої автоматизації, підтвердила інцидент із несанкціонованим доступом до частини корпоративної інформації через скомпрометованого стороннього постачальника послуг. Про це повідомляє TechCrunch.

Розслідування інциденту

У Infoblox заявили, що активували процедури реагування на інцидент, вжили заходів для його локалізації та залучили зовнішніх фахівців із кібербезпеки. Компанія має встановити обставини події, її масштаб і усунути підтверджені ризики.

За даними TechCrunch, порушення безпеки пов’язане з постачальником послуг міграції даних SharePoint. SharePoint — вебсервіс, який компанії використовують для обміну та зберігання внутрішніх файлів і документів.

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Дані клієнтів і сервіси компанії

Джерело видання, обізнане з перебігом інциденту, заявило, що внаслідок зламу могли бути викрадені чутливі дані клієнтів. Infoblox не повідомила, скільки клієнтів зачепила подія, а також не уточнила, чи контактували з нею зловмисники та чи висували вони вимоги.

Назву скомпрометованого підрядника компанія не розкрила. Водночас одне з джерел TechCrunch повідомило, що Infoblox припинила співпрацю з ним. Представник компанії також заявив, що немає ознак залучення до інциденту продуктів Infoblox, її хмарних сервісів, оновлень програмного забезпечення або процесів розробки й випуску продуктів.

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