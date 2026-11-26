Японська компанія Japan Tobacco, за даними Bloomberg News, оцінює можливість придбання Imperial Brands — виробника сигарет із Великої Британії. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Можлива угода

Як пише Bloomberg News із посиланням на обізнаних співрозмовників, Japan Tobacco консультується з радниками щодо можливої угоди. Японська група також розглядала варіант об’єднатися з партнером для придбання Imperial Brands, а згодом розділити активи британської компанії між різними регіонами світу.

Reuters не зміг одразу незалежно підтвердити цю інформацію. Imperial Brands відмовилася від коментарів, а Japan Tobacco не відповіла одразу на запит агентства.

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Реакція ринку

Акції Imperial Brands, що котируються в Лондоні, зросли більш ніж на 12% — до дев’ятирічного максимуму в 3 407 пенсів. За даними LSEG, ринкова вартість компанії становила 22,77 млрд фунтів стерлінгів, або $29,83 млрд.

За розрахунками Reuters, потенційне об’єднання Japan Tobacco та Imperial Brands могло б створити тютюнову компанію вартістю понад $99 млрд.

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