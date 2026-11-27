В Італії оборонна компанія Leonardo представила перший із 15 реактивних літаків M-346, призначених для пілотажної групи Військово-повітряних сил країни Frecce Tricolori. Літаки, адаптовані для демонстраційних польотів, планують передати групі у 2027–2028 роках, повідомляє Defense News.

Заміна MB-339 PAN

Нові M-346 мають замінити MB-339 PAN, на яких Frecce Tricolori літала понад 40 років. У Leonardo заявили, що більша маневреність M-346 дасть змогу покращити пілотажні виступи групи.

M-346 створили як реактивний навчально-тренувальний літак, але його також продають у конфігурації легкого винищувача. За словами керівного директора авіаційного підрозділу Leonardo Стефано Бортолі, платформа має перспективи для комерційної та промислової співпраці у світі як навчальний і багатоцільовий літак, а також як база для пілотажних груп.

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Оснащення для показових польотів

Літаки для Frecce Tricolori оснастять системою димогенерації, засобами передавання відео, оновленою авіонікою та додатковими паливними баками.

За даними Leonardo, компанія продала понад 170 літаків M-346 десяти країнам. Навчальну версію замовляли Італія, Сінгапур, Ізраїль, Польща, Катар і Греція. Версію легкого винищувача придбали Туркменістан, Нігерія, Австрія та Індонезія.

Конфігурація легкого винищувача M-346 F Block 20 має великий дисплей, радар з активною фазованою антенною решіткою, систему обміну даними Link 16, засоби радіоелектронної протидії та нові системи озброєння.

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