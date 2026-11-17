Власник роздрібної мережі TG Jones, компанія Modella Capital, розглядає можливий продаж бізнесу менш ніж через 18 місяців після придбання мережі магазинів, що раніше працювала під брендом WH Smith. Компанія отримала незапитані пропозиції щодо купівлі активу та залучила Teneo Corporate Finance для їхнього аналізу й перевірки ринкового інтересу, повідомляє The Guardian.

Підготовка до продажу

Modella Capital та TG Jones у спільній заяві підтвердили, що менеджмент мережі й її власник доручили Teneo Corporate Finance розглянути отримані пропозиції та провести перевірку ринку. Аукціон із продажу бізнесу планують провести наступного року, щоб не порушувати роботу мережі в ключовий різдвяний період.

TG Jones працевлаштовує близько 3 500 людей. Генеральний директор мережі Алекс Вілсон заявив, що компанія зосереджена на забезпеченні належного обслуговування клієнтів напередодні Різдва та продовжує реалізовувати план відновлення бізнесу. За його словами, показники компанії поліпшуються щомісяця.

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Закриття магазинів і ребрендинг

Modella Capital придбала 233-річний бізнес за 76 млн фунтів стерлінгів у червні минулого року. Відтоді компанія закрила близько 150 із 480 магазинів WH Smith, які перейшли під її контроль. У липні суд схвалив масштабну реструктуризацію, в межах якої планували закрити понад 100 торгових точок.

WH Smith зберегла майже 1 300 магазинів на залізничних станціях та в аеропортах, а також вебсайт і права на власну назву. Магазини на головних торгових вулицях, придбані Modella Capital, було ребрендовано в TG Jones.

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