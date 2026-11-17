У Бремені, Німеччина, компанія Nammo UK повідомила про завершення кампанії вогневих випробувань прототипу двигуна RELIANCE для європейського місячного посадкового модуля Argonaut. Про результати оголосили на виставці Space Tech Expo Europe, пише European Security and Defence.

Робота на різній тязі

Під час тестів першого прототипу, або макетного зразка, команда перевірила ключові параметри роботи двигуна. RELIANCE продемонстрував здатність регулювати тягу від 50% до 100%, а також стабільність і ефективність згоряння в усьому цьому діапазоні.

Тяга двигуна становить 6 кН. У його конструкції використано pintle-інжектор, електричні відцентрові насоси та інтегрований контролер. RELIANCE працює на класичних гіперголічних компонентах палива й спирається на технологічний досвід сімейства двигунів LEROS.

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Наступний етап розробки

Програма також пройшла попередній аналіз конструкції, який підтвердив зрілість проєкту та створив основу для наступного етапу розробки. Виготовлення та випробування інженерної моделі RELIANCE заплановано на 2027 рік.

До цього Nammo UK продовжуватиме вогневі випробування наявного обладнання для перевірки логіки керування двигуном, розроблятиме модель для зниження виробничих ризиків, удосконалюватиме виробничі процеси й тестуватиме окремі компоненти.

Argonaut — перша європейська місія місячного посадкового модуля, покликана забезпечити Європі незалежний доступ до Місяця та підтримувати програму NASA Artemis. Модуль має доставляти на місячну поверхню вантажі, інфраструктуру та наукові корисні навантаження.

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