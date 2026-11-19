У США компанія Newsmax подала антимонопольний позов до федерального суду Північного округу Каліфорнії, вимагаючи заблокувати придбання стримінгової платформи Roku корпорацією Fox за 22 млрд доларів. Позивач стверджує, що угода надає Fox незаконну монопольну владу на ринку безкоштовного потокового телебачення з рекламою, повідомляє Variety.

Побоювання щодо доступу до платформи

Fox Corp. завершила придбання Roku раніше цього місяця. Того ж дня Міністерство юстиції США схвалило угоду, заявивши, що Fox взяла на себе зобов’язання зберегти Roku «відкритою та нейтральною» платформою.

Утім, Newsmax у позові заявляє, що виконання цих зобов’язань неможливо забезпечити примусово. Компанія побоюється, що Fox може обмежити їй доступ до важливого каналу поширення контенту. За твердженням позивача, після придбання Roku Fox контролюватиме близько 70% ринку безкоштовного телевізійного стримінгу з рекламою завдяки Roku та власному сервісу Tubi.

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Позиції сторін

Генеральний директор Newsmax Крістофер Радді заявив, що жодна медіакомпанія не повинна визначати, які новинні голоси американці можуть бачити й чути. У позові також стверджується, що Fox раніше не розміщувала Newsmax на своєму безкоштовному стримінговому сервісі Tubi, а після придбання Roku ризик погіршення дистрибуції контенту Newsmax зріс.

У Fox Corp. заявили, що регулятори вже ретельно перевірили та схвалили угоду, а позов Newsmax не має підстав. Представник компанії повідомив, що після закриття угоди Fox розпочала її інтеграцію в інтересах споживачів, партнерів та інших зацікавлених сторін.

Минулого року Newsmax окремо позивалася до Fox у Флориді, звинувачуючи конкурента у незаконних методах переговорів, що, за версією компанії, перешкоджали ширшому поширенню каналу через кабельні та супутникові мережі. Суддя Ейлін Кеннон відхилила той позов. Згодом Newsmax повторно подала його у Вісконсині, але справу передали до Флориди, де процедуру обміну доказами призупинено до вирішення клопотання про закриття справи.

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