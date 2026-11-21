У США компанія Oracle заявила, що її інфраструктурний контракт із OpenAI повністю профінансований після завершального залучення капіталу раніше цього місяця. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Залучення капіталу

Раніше цього місяця Oracle оголосила про залучення $20 млрд: приблизно $10 млрд у вигляді акцій і ще близько $10 млрд боргового фінансування. Компанія заявила, що фінансування, представлене на її дні для інвесторів, зокрема фінансування від постачальників, уже забезпечене. Додаткові приватні переговори з постачальниками в Oracle назвали лише додатковими варіантами.

Після заяви Oracle її акції в торгах після закриття основної сесії зростали на 3,3%. Коментарі компанії пролунали на тлі уваги інвесторів до обсягу капіталу, потрібного Oracle для розширення дата-центрів для систем штучного інтелекту, а також її зростаючої експозиції до OpenAI.

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Дата-центри в Техасі

Oracle та OpenAI планують створити у США додаткові дата-центри загальною потужністю 4,5 гігавата. Вони мають доповнити початковий майданчик проєкту Stargate в Абіліні, штат Техас.

За заявою Oracle, кампус в Абіліні, де навчали модель OpenAI GPT-6 Astra, майже завершено. Наступний кампус гігаватного масштабу в окрузі Шекелфорд у Техасі отримав усі необхідні дозволи. Компанія також повідомила, що передання стійок Nvidia наступного покоління Vera Rubin очікується в найближчі тижні.

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