Компанія Regent уклала угоду про продаж невизначеної кількості автономних дронів Squire Seaglider урядовому замовнику США. Невеликий флот електричних апаратів планують розгорнути на Близькому Сході наступного року для завдань із багатодоменного збору даних, повідомляє The War Zone.

Про контракт заявив генеральний директор Regent Біллі Тальгаймер. Він не назвав замовника, кількість дронів і вартість угоди. За його словами, у поєднанні з різними сенсорами Squire зможе виконувати завдання зі спостереження над водою та забезпечення зв’язку без спеціального обладнання для запуску й повернення. Під час перельотів між районами роботи апарат також може продовжувати збирати дані.

Політ над водою

Squire є безпілотним апаратом, що використовує гідрофойл і екранний ефект. Після зльоту він рухається в повітрі приблизно на висоті одного розмаху крила над водною поверхнею. Стиснене повітря між крилом і поверхнею води має збільшувати підйомну силу та знижувати опір.

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Regent заявляє, що дрон здатний розвивати швидкість до 70 вузлів і летіти нижче прямої видимості радарів. Запланована дальність польоту перевищує 100 морських миль, а корисне навантаження масою до 50 фунтів можна налаштовувати для розвідки, спостереження, логістики, пошуково-рятувальних і протичовнових завдань.

Автономне управління

За словами Тальгаймера, Squire працює повністю автономно на програмному забезпеченні керування, розробленому Regent. Компанія також демонструвала інтеграцію апарата із системами управління місіями та координації кількох платформ TAK і Lattice компанії Anduril.

Оголошення про контракт прозвучало на тлі заяви Пентагону про спрямування до зони відповідальності Центрального командування США понад 25 тисяч безпілотних і протидронових систем. CENTCOM також створило багатонаціональну оперативну групу Falcon Strike для застосування одноразових ударних безпілотних систем у повітрі, на воді та під водою. Командування не повідомило, чи залучатимуть Squire до цієї ініціативи.

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