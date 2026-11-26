Компанія Rocket Lab 26 листопада планує запустити з Нової Зеландії радарний супутник японської компанії Synspective. Як повідомляє Space.com, ракета Electron має стартувати у вікні, що відкривається о 19:00 за східним часом США — опівночі 27 листопада за Гринвічем та о 13:00 27 листопада за місцевим часом у Новій Зеландії.

Місію назвали Night Owls Never Sleep. Rocket Lab планує розпочати трансляцію приблизно за 30 хвилин до старту.

Супутник для спостереження за Землею

Апарат увійде до сузір’я Strix, яке створює токійська компанія Synspective. Супутники цієї мережі оснащені радарами із синтезованою апертурою, що використовують радіохвилі для отримання детальних зображень земної поверхні вдень і вночі, а також крізь хмарність.

У разі успішного запуску розгінний блок Electron має вивести супутник Strix на низьку навколоземну орбіту на висоті 569 кілометрів. Synspective прагне створити угруповання, здатне знімати будь-яку точку Землі з інтервалом у кілька годин.

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Контракт із Synspective

Запланований політ стане 14-ю місією Rocket Lab для Synspective. Наприкінці вересня Rocket Lab повідомила про угоду з компанією ще на 20 запусків Electron у 2028–2031 роках.

Цю домовленість назвали найбільшим комерційним контрактом в історії ракети Electron. Після неї загальна кількість законтрактованих польотів Electron для Synspective сягнула 47.

Night Owls Never Sleep має стати 101-ю місією Rocket Lab. Із них 92 були орбітальними польотами Electron, а ще дев’ять — суборбітальними місіями HASTE, модифікації Electron для випробувань датчиків та іншого обладнання в умовах гіперзвукового польоту.

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