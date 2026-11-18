Компанія Rockstar Games підтвердила, що гра GTA 6 працюватиме з обмеженням у 30 кадрів за секунду на консолях, доступних на старті, зокрема PlayStation 5 Pro. Режими на 40 або 60 кадрів за секунду не з’являться для цих платформ і в майбутніх оновленнях. Про це Engadget повідомляє з посиланням на коментар Rockstar для Kotaku.

Обмеження процесора

За словами директора Rockstar із технологічного виробництва Марка Чемберса, процесор PlayStation 5 Pro недостатньо потужний, щоб забезпечити роботу складної симуляції гри з вищою частотою кадрів. Процесор цієї консолі лише трохи швидший за процесор базової PlayStation 5, тому поліпшення графічної частини не усувають це обмеження.

Водночас оновлений графічний процесор і технологія масштабування зображення на PlayStation 5 Pro мають підвищити візуальну якість гри. На цій консолі GTA 6 матиме тіні з трасуванням променів і чіткіше зображення, доповнюючи відбиття та освітлення з трасуванням променів у базовій версії.

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Роздільність і стабільність кадрів

За даними тестів Digital Foundry, обидві консолі Sony рендерять гру в роздільності 1440p. PlayStation 5 Pro масштабує зображення за допомогою PSSR до рівня, близького до чистого 4K, тоді як картинка на базовій PlayStation 5 виглядає помітно м’якшою.

Digital Foundry також повідомляє, що PlayStation 5 Pro підтримує стабільні 30 кадрів за секунду з рівномірним відтворенням кадрів. Базова PlayStation 5 переважно тримає цей показник, але під час тривалих сцен із великою кількістю вибухів частота може знижуватися до середини 20 кадрів за секунду. Rockstar ще не оголошувала версію GTA 6 для персональних комп’ютерів.

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