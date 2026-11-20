Компанія Rockstar Games випустила офіційний альбом саундтреків до Grand Theft Auto VI — Grand Theft Auto VI: The Album. До збірки увійшли 34 композиції, з яких 24 раніше не були оприлюднені. Альбом створили у партнерстві з Atlantic Records, а вийшов він наступного дня після світового запуску відеогри. У Маямі, США, Rockstar Games і PlayStation у суботу проведуть музичний фестиваль, повідомляє Anadolu Agency.

Нові композиції

Серед нових треків — Go Easy Дуа Ліпи, AHH YEA Playboi Carti та Crazy for You Лани Дель Рей. До альбому також увійшли Power Trip JENNIE, Sweet Like Candy Каміли Кабельйо, Fast Emotion Зари Ларссон і Bigger Burna Boy.

Десять із 34 композицій були доступні до виходу альбому. Шість із них вийшли 17 вересня, коли Rockstar уперше оголосила про збірку, ще чотири сингли були випущені між жовтнем і листопадом. Серед останніх — Don't Chart Cardi B, Suzuki Fuerza Regida, Flower in a Hurricane Justice та Blood in Your Eyes Tove Lo.

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До збірки також увійшли раніше випущені RHYNO Travis Scott, That's It Yung Lean за участю Future і Metro Boomin та Last Thing You Need Morgan Wallen.

Фестиваль і окремий альбом

Саундтрек охоплює хіп-хоп, попмузику, електронну, кантрі та латиноамериканську музику й відображає музичний ландшафт вигаданого штату Леоніда та натхненного Маямі міста Вайс-Сіті.

На фестивалі в Mana Wynwood у Маямі на двох сценах виступлять Travis Scott, Cardi B, Don Toliver і Kodak Black. Justice зіграють DJ-сет. Альбом доступний на стримінгових платформах, а також на вінілі й CD. Окремий альбом з оригінальним музичним супроводом, написаним французьким електронним дуетом Justice, запланований на 11 грудня.

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