Американська компанія Scout Motors планує продавати базову електричну версію майбутнього позашляховика Traveler дешевше ніж за $60 тисяч. Генеральний директор компанії Скотт Кіоґ запевнив, що раніше оголошений ціновий орієнтир зберігається, повідомляє Motor1.

За словами Кіоґа, Traveler без додаткового оснащення коштуватиме менш як $60 тисяч. Версія майже з усіма доступними опціями, за його оцінкою, перебуватиме у верхній частині 80-тисячного або нижній частині 90-тисячного діапазону. Водночас додаткові аксесуари можуть наблизити ціну автомобіля до $100 тисяч або перевищити цю позначку.

Версія з подовжувачем запасу ходу

Scout також готує для Traveler силову установку Harvester із подовжувачем запасу ходу. Вона має поєднувати електричний привід з атмосферним чотирициліндровим бензиновим двигуном Volkswagen Group, що працюватиме як генератор. Його планують розмістити позаду задньої осі.

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Компанія заявляє, що така модифікація матиме приблизно 800 к. с. та 1356 Нм крутного моменту. Цільовий розгін до 97 км/год становить близько 3,5 секунди, а загальний запас ходу — приблизно 805 км. На електротязі позашляховик, за оцінкою Кіоґа, зможе подолати орієнтовно 241 км до ввімкнення бензинового генератора.

Платформа для інших брендів

Traveler матиме рамну архітектуру, яку Scout Motors потенційно може використати для моделей інших брендів Volkswagen Group. Кіоґ назвав можливою розробку на цій платформі позашляховика Audi або Volkswagen, однак наголосив, що підтверджених планів немає.

Scout також розглядає трирядну версію Traveler. Для неї знадобляться довша колісна база та зміни в конструкції рами. Перші серійні моделі Scout очікуються у 2028 році: Traveler має з’явитися раніше за пікап Terra.

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