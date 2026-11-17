Компанія Sellas Life Sciences заявила, що її експериментальна імунотерапія galinpepimut-S знизила ризик смерті на 41% порівняно зі стандартним лікуванням у пацієнтів із гострою мієлоїдною лейкемією на пізній стадії. Як повідомляє STAT News, за словами компанії, цей результат відповідав основній меті клінічного випробування III фази.

Заява компанії

Sellas повідомила про результат у вівторок, 17 листопада. Galinpepimut-S компанія називає експериментальною імунотерапією проти раку крові. У доступній частині публікації не наведено інших показників дослідження або докладних даних про його перебіг.

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Попередній прогноз автора

Автор матеріалу STAT News Адам Фойєрстайн зазначив, що помилився в оцінці перспектив препарату. У колонці, опублікованій у вересні, він прогнозував, що galinpepimut-S не зможе продовжити виживаність у випробуванні III фази.

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