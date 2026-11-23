Компанія Sierra, що розробляє рішення зі штучним інтелектом для корпоративного обслуговування клієнтів, залучила $1,75 млрд у раунді фінансування Series F. Після угоди її оцінка сягнула $30 млрд — удвічі більше, ніж шість місяців тому, коли компанію оцінювали у $15 млрд. Про це повідомляє TechCrunch.

Інвестори та клієнти

Раунд очолили Greenoaks і Lightspeed Venture Partners. У фінансуванні також взяли участь попередні інвестори Sierra, зокрема Benchmark, Sequoia, Greenoaks, GV і Tiger Global.

Sierra заснували колишній співгендиректор Salesforce Брет Тейлор та Клей Бейвор. Компанія заявляє, що працює майже з половиною корпорацій зі списку Fortune 50. Серед її клієнтів — BNY, HSBC, Singtel, Wells Fargo, JPMorganChase, Pearson, Next і Cox Automotive.

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Розвиток ШІ-агентів

Наприкінці минулого місяця Sierra повідомила, що її модель оплати за результат допомогла за п’ять місяців удвічі збільшити показник run-rate revenue — до $400 млн. Компанія створює платформу для розробки ШІ-агентів і співпрацює з розробниками моделей, щоб надати корпоративним клієнтам вибір технологій.

Також Sierra працює над визначеннями протоколів для взаємодії агентів із корпоративними системами разом із Meta, Stripe та Walmart. Залучені кошти компанія планує спрямувати на розвиток технологічного стека, зокрема агентів для обслуговування, а також на розширення команди продажів для швидшого укладання й супроводу корпоративних контрактів.

Під час конференції HumanX в Амстердамі у вересні Клей Бейвор заявив, що більшість клієнтів Sierra не замінюють працівників контакт-центрів, а перепризначають їх на інші ролі.

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