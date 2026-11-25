Компанія Slate Auto залишить для електричного пікапа Slate Truck 2027 модельного року фіксований запас ходу 205 миль незалежно від комплектації. Базова ціна моделі у США становитиме 24 950 доларів без урахування збору за доставку в 1450 доларів, тож найдоступніша конфігурація коштуватиме 26 400 доларів.

Ставка на меншу батарею

Як повідомляє Motor1, пікап матиме один електродвигун на задній осі потужністю 181 к. с., літій-залізо-фосфатну батарею та зарядний роз’єм NACS. Запас ходу в 205 миль не змінюватиметься залежно від обраних опцій.

Компанія обґрунтовує такий підхід даними опитування AAA за 2024 рік: у середньому жителі США проїжджають близько 31 милі на день. За такого показника повного заряду Slate Truck теоретично має вистачати майже на тиждень щоденних поїздок. Модель приблизно на два фути коротша за Ford Maverick, який у джерелі названо найменшим пікапом, що продається у США.

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Переобладнання в кросовер

Додатковий комплект переобладнання дає змогу перетворити двомісний пікап на п’ятимісний кросовер. До набору входять каркас безпеки, подушки безпеки та заднє сидіння. Компоненти розроблені так, щоб багато власників могли встановити їх у домашньому гаражі за допомогою базових інструментів.

Версії Squareback і Fastback здебільшого постачатимуться із заводу вже зібраними як кросовери. Їхня стартова ціна становить відповідно 29 950 і 31 950 доларів без збору за доставку, який однаковий для всіх конфігурацій. Запас ходу 205 миль зберігатиметься для пікапа, Squareback і Fastback.

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