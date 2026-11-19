Компанія Trump Media & Technology Group, власник соціальної платформи Truth Social, планує погасити до $883,5 млн боргу за конвертованими облігаціями, не продаючи біткоїни та не випускаючи нові акції. Компанія вже викупила облігації на $100 млн зі знижкою до номінальної вартості, повідомляє CoinDesk.

Право вимагати виплату

У травні 2025 року Trump Media продала конвертовані облігації з нульовою процентною ставкою на $1 млрд, забезпечені біткоїнами, щоб фінансувати їх купівлю. Строк погашення цих паперів спливає у 2028 році, однак їхні власники можуть одноразово вимагати виплати повної номінальної вартості готівкою 30 листопада 2026 року.

Тимчасовий генеральний директор компанії Кевін Макгерн заявив, що Trump Media має намір використати наявні кошти та кредитні ресурси для поліпшення структури капіталу без додаткового випуску акцій. За його словами, компанія прагне зберегти якомога більшу частину біткоїнів для своєї стратегії отримання доходу та дочекатися відновлення вартості активу.

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Біткоїни та грошові резерви

Станом на 30 вересня Trump Media володіла приблизно 15 649 BTC, йдеться у квартальному звіті. За ціни близько $63 750 за біткоїн та за умови незмінності обсягу резервів їхня вартість оцінювалася приблизно в $998 млн, тоді як наприкінці вересня вона становила близько $1,31 млрд.

Компанія також повідомляла про $393 млн готівки та короткострокових інвестицій, а також $31 млн коштів з обмеженим використанням станом на 30 вересня. Після цього вона витрачала гроші на викуп облігацій і заплановане злиття з TAE Technologies, а 7 жовтня залучила ще $100 млн за чинною конвертованою позикою.

У квартальній звітності Trump Media попередила: якщо інших джерел фінансування буде недостатньо, вона може продати біткоїни або інші цифрові активи для фінансування такого викупу. Конвертація паперів в акції для їхніх власників виглядає невигідною: ціна конвертації становить близько $34,72 за акцію, тоді як акції компанії торгувалися приблизно по $4.

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