Компанія у Китаї планує відкрити ще 5 центрів симуляції катастроф — Taipei Times

Компанія Lvxing Base у китайському Ханчжоу планує упродовж трьох років відкрити ще п’ять центрів симуляції катастроф. Відвідувачам там пропонують безпечно випробувати змодельовані умови тайфунів, повеней і зсувів ґрунту, повідомляє Taipei Times.

Симуляція тайфуну

Комплекс площею 200 тисяч квадратних метрів у Ханчжоу відкрили 2024 року. Засновники Lvxing Base до цього десять років знімали документальні фільми в екстремальних умовах у різних частинах світу. Компанія також має намір створити симулятори землетрусів і пожеж.

28-річна Лу з Чунціна подолала понад 1300 км, щоб долучитися до тренування, яке імітувало повінь, спричинену тайфуном. Вона розповіла, що під час потоку води на мить забула, що перебуває на симуляції. За її словами, тренування навчило її зберігати спокій та обирати безпечне положення тіла під час повені.

Генеральний менеджер Lvxing Base Ван Куанхан зазначив, що багато відвідувачів приїздять за гострими відчуттями та хочуть перевірити, чи витримають сильний вітер і зливу. Більшість індивідуальних клієнтів центру мають від 20 до 30 років.

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Подібні формати пропонують і державні установи. У музеї громадської безпеки району Хайдянь у Пекіні відвідувачам демонструють симуляції землетрусів, цунамі та пожеж у 4D-кінотеатрі з рухомими платформами й звуковими ефектами. У Гуанчжоу торік відкрили п’ятиповерховий центр підготовки до надзвичайних ситуацій, де симулятор може відтворити коливання ґрунту, еквівалентні землетрусу магнітудою 7,2.

Інтерес до трагічних місць

У матеріалі зазначається, що в китайських соцмережах популярності набувають вислови на кшталт «платити за страждання» або «платити за страх». Директор Школи готельного й туристичного менеджменту Китайського університету Гонконгу Роберт Лі пов’язує це з прагненням нового покоління мандрівників не лише оглядати відомі пам’ятки, а й отримувати досвід, пов’язаний із місцем.

Частина туристів відвідує реальні місця трагедій. У провінції Сичуань збережено руїни Бейчуаня, постраждалого від землетрусу магнітудою 8,0 у травні 2008 року, який забрав понад 70 тисяч життів. У Їнсюї, поблизу епіцентру, серед решток середньої школи залишився годинник, що зупинився о 14:28 — у момент землетрусу.

Туристична гід Саманта Ван також повідомила про зростання інтересу до Меморіалу жертв Нанкінської різанини. Для відвідування меморіалу потрібно заздалегідь забронювати безкоштовний квиток онлайн, а місцева влада щодня виділяє 25 тисяч місць. За її словами, у серпні місця часто бронюють завчасно.

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