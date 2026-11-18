Американська компанія United Launch Alliance (ULA) заявила, що попередньою причиною збою ракети-носія Vulcan під час запуску з мису Канаверал у США стала недостатня подача пального до двигунів BE-4. Як повідомляє Ars Technica, компанія завершила початковий комплексний аналіз даних польоту місії Leo 1, що відбулася в неділю.

В ULA наголосили, що розслідування триває. Водночас попередні дані вказують, що низька тяга прискорювача була наслідком недостатнього надходження пального від ракети до двигунів, а не проблем із роботою самих BE-4.

Двигуни BE-4 не вважають причиною

Двигуни BE-4 для Vulcan постачає Blue Origin. У компанії повідомили, що після аномалії долучилися до аналізу польотних даних разом з ULA. Blue Origin також заявила, що низька тяга виникла через недостатню подачу пального до двигунів, а не через їхні характеристики, та висловила очікування щодо повернення Vulcan до польотів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

BE-4 також використовують на важкій ракеті New Glenn компанії Blue Origin. У травні New Glenn зазнала катастрофічної невдачі під час наземного випробування, яку згодом пов’язали з головним кисневим клапаном одного з двигунів. Після цього Blue Origin модернізувала клапан, зокрема для місій Vulcan. Попередні висновки щодо інциденту з Vulcan свідчать, що ця модернізація не була причетна до збою.

Наслідки для програми Vulcan

Недішній політ був п’ятим для Vulcan і першим повним провалом її місії. Під час двох попередніх запусків також виникали проблеми із соплами твердопаливних прискорювачів. Тепер ULA має встановити причину проблеми, пов’язаної з керуванням компонентами палива та трубопроводами, якими рідкий кисень і метан надходять до BE-4.

Ars Technica також зазначає, що верхній ступінь Centaur V не сприяв аварії. NASA уклало з ULA контракт на використання Centaur V як нового верхнього ступеня ракети Space Launch System для майбутніх місій до Місяця.

Читай нас у