Valve завершила обробку всіх замовлень із листа очікування на меншу версію ігрового ПК Steam Machine з накопичувачем на 512 ГБ. Тепер придбати цю модель можуть усі охочі, доки пристрої залишаються в наявності, повідомляє Engadget.

Продажі без нового листа очікування

Valve не уточнила, скільки саме Steam Machine на 512 ГБ має у поточному запасі. Компанія не відкриватиме для цієї версії новий список очікування: після розпродажу наявної партії модель позначать у Steam як таку, що відсутня у продажу.

Лист очікування компанія запровадила, щоб контролювати попит на Steam Machine після того, як Steam Controller стало складно придбати через високий попит.

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Обмеження для версії на 2 ТБ

Ситуація з моделлю на 2 ТБ відрізняється. Valve завершила надсилання запрошень на купівлю всім власникам попередніх бронювань. Користувачі, які приєдналися до черги пізніше, збережуть свої місця, однак нові заявки більше не прийматимуть. У Steam цю модель позначають як недоступну, оскільки охочих купити її більше, ніж доступних пристроїв.

Компанія заявила, що продовжить виробництво Steam Machine, але доступність пристроїв може змінюватися, як і їхня ціна. Особливо обмеженим, за оцінкою Valve, буде випуск версії з накопичувачем на 2 ТБ. На постачання також впливають високі ціни на пам’ять і накопичувачі, які зросли на тлі розбудови датацентрів для індустрії штучного інтелекту. Valve зазначила, що планує надати більше інформації про доступність Steam Machine у січні.

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