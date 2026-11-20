У США компанія Waymo, підрозділ Alphabet із розробки безпілотних автомобілів, оголосила про два відкликання роботаксі після інцидентів із закритими смугами автострад та ручним регулюванням руху. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Причини відкликань

Компанія повідомила про рішення у п’ятницю, 20 листопада. Йдеться про два окремі відкликання роботаксі через інциденти із закритими смугами автострад та під час ручного регулювання руху. У Waymo назвали ці ситуації підставами для відкликань.

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Обмеження на автострадах

Раніше того ж тижня Waymo заявила, що призупинила роботу своїх автомобілів на автострадах США. Компанія зробила це після того, як регулятор Каліфорнії заборонив її автомобілям рухатися автострадами в штаті. Таким чином, зупинення роботи на автострадах передувало заяві про два відкликання.

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