Компанія Waymo тимчасово призупинила поїздки роботаксі на автомагістралях у всіх штатах США. Рішення ухвалили після того, як Департамент транспортних засобів Каліфорнії заборонив безпілотним таксі компанії працювати на автострадах штату, повідомляє InsideEVs.

Заборона в Каліфорнії

Каліфорнійський регулятор запровадив обмеження минулого тижня. Воно формально діє лише в межах штату, однак Waymo вирішила зупинити експлуатацію своїх автомобілів на швидкісних дорогах по всій країні, щоб оцінити роботу системи. Сервіс замовлення безпілотних поїздок міськими вулицями продовжує працювати.

За даними DMV Каліфорнії, підставою для заборони стала серія інцидентів, коли роботаксі Waymo в'їжджали до активних зон дорожніх робіт. У відомстві заявили, що безпілотні операції компанії на автомагістралях становлять безпосередню загрозу громадській безпеці.

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Попередні інциденти та перевірка

У червні Waymo вже відкликала 3871 електричне роботаксі з автоматизованою системою керування п'ятого покоління. Причиною стали побоювання, що автомобілі можуть на швидкості заїжджати на смуги, перекриті через дорожні роботи.

Також нещодавно на трасі I-280 у Каліфорнії безпілотний Jaguar I-Pace із брендуванням Waymo намагався об'їхати поліцейське перекриття руху, встановлене для прибирання уламків на дорозі. Поліцейський зупинив автомобіль. Видання зазначає, що цей випадок не пов'язаний із рішенням DMV.

Waymo повідомила, що працює з DMV Каліфорнії та посадовцями інших штатів над відновленням поїздок на автомагістралях. Компанія працює у 15 американських містах і пропонувала безпілотні поїздки автострадами Каліфорнії з листопада минулого року. Раніше цього місяця Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США почала перевірку одного з оновлень програмного забезпечення Waymo, призначеного для запобігання проїзду роботаксі повз зупинені шкільні автобуси.

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