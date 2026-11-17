Компанія Xiaomi представила смартфони 18 Pro та 18 Pro Max із додатковими дисплеями на задній панелі. Новою функцією стало створення простих інтерактивних мініпрограм за текстовим описом за допомогою генеративного штучного інтелекту, повідомляє Engadget.

Задній екран може слугувати видошукачем для основних камер, показувати сповіщення, карти, погоду й інформацію про дзвінки. На нього також можна закріплювати текст, зображення, посадкові талони або QR-коди. Xiaomi заявила про підтримку Spotify, YouTube Music і Google Maps, а також пообіцяла понад 50 готових мініпрограм на старті.

ШІ для простих віджетів

Інструмент не призначений для створення повноцінних застосунків: він генерує однозадачні інтерактивні віджети для невеликого заднього дисплея. За даними Engadget, під час тестування функція іноді повільно обробляла запити та не завжди точно виконувала інструкції. Для її роботи потрібне інтернет-з’єднання.

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Діагональ головного екрана Xiaomi 18 Pro Max становить 6,9 дюйма, а заднього — 2,9 дюйма. У Xiaomi 18 Pro встановлено 6,4-дюймовий основний і 2,7-дюймовий задній дисплей. Задні екрани мають яскравість до 4000 ніт і частоту оновлення до 120 Гц.

Камери та батареї

Моделі отримали дві 200-мегапіксельні камери з об’єктивами Leica Summilux, зокрема перископічний телеоб’єктив із 3,2-кратним оптичним зумом, а також 50-мегапіксельну надширококутну камеру. Версія Pro Max оснащена основним сенсором Light Fusion 960L із технологією LOFIC, тоді як у звичайному 18 Pro встановлено Light Fusion 960 без цієї технології.

Xiaomi 18 Pro має акумулятор ємністю 6000 мА·год і заряджання потужністю до 90 Вт. Pro Max отримав батарею на 7050 мА·год та підтримку заряджання до 100 Вт. У Великій Британії смартфони доступні для замовлення через Xiaomi та Amazon: 18 Pro коштує 1199 фунтів стерлінгів, а 18 Pro Max — 1400 фунтів.

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