Компанія YG Entertainment продовжує обговорювати з учасницями Blackpink майбутню діяльність гурту після того, як його назву не внесли до нового переліку артистів з ексклюзивними контрактами. Як повідомляє Channel NewsAsia, компанія не підтверджувала ані розпад колективу, ані припинення угоди з його учасницями.

У переліку контрактів гурту немає

За даними Korea JoongAng Daily, у фінансовому звіті YG Entertainment за третій квартал, оприлюдненому 16 листопада, станом на 30 вересня серед артистів з ексклюзивними контрактами були вказані Babymonster, Winner, Treasure та сольний репер Ин Джі-вон. Blackpink у цьому переліку не було.

Гурт, до складу якого входять Дженні, Розе, Ліса та Джису, раніше фігурував у контрактних розкриттях YG Entertainment після поновлення угоди щодо групової діяльності в грудні 2023 року. Зокрема, його згадували у піврічному звіті компанії, оприлюдненому в серпні 2026 року. Водночас у розділі звіту про діяльність компанії все ще був зазначений останній реліз Blackpink.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Учасниці зосереджені на сольній кар'єрі

YG Entertainment заявила, що всі чотири учасниці нині зосереджені на індивідуальній кар'єрі, а переговори про подальшу роботу Blackpink тривають. У компанії додали, що поважають бажання учасниць зосередитися на індивідуальній діяльності на цей час.

У грудні 2023 року учасниці поновили контракти з YG Entertainment лише для групової діяльності, не продовживши індивідуальних ексклюзивних угод. Дженні заснувала агентство Odd Atelier, Джису — Blissoo, Ліса — Lloud, а Розе підписала контракт із The Black Label. Після завершення світового туру Deadline у січні 2026 року гурт Blackpink випустив третій мініальбом Deadline у лютому.

Читай нас у