Компанія International Resources Holding (IRH) з Абу-Дабі погодила умови можливого придбання гірничодобувної компанії Kenmare Resources, що базується в Дубліні, за £352,8 млн, або близько $460 млн. У разі укладення угоди IRH отримає контроль над рудником Мома в Мозамбіку — одним із найбільших у світі родовищ титанових мінералів.

Умови можливої угоди

Як повідомляє The National, IRH готова заплатити 380 пенсів за акцію Kenmare. Це на 52% більше за ціну закриття торгів 20 листопада та більш ніж удвічі перевищує середню ціну акцій за 30 днів до 5 жовтня, коли на котирування ще не впливали чутки про можливу угоду.

Рада директорів Kenmare одностайно готова рекомендувати тверду пропозицію на таких умовах, якщо її буде офіційно зроблено. Водночас компанії наголосили, що гарантій подання остаточної пропозиції немає. За правилами поглинань в Ірландії IRH має до 17:00 15 грудня за дублінським часом, щоб подати тверду пропозицію або відмовитися від неї.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Погодження в Мозамбіку

Угода залежить від схвалення урядом Мозамбіку зміни контролю над активом без істотних змін до гірничої ліцензії Kenmare. Податковий орган країни також має підтвердити можливі зобов’язання зі сплати податку на приріст капіталу. IRH прагне отримати безвідкличну підтримку директорів Kenmare та частини інституційних інвесторів.

Kenmare є найбільшим продавцем ільменіту на відкритому ринку та забезпечує близько 6% його світової пропозиції. Ільменіт — залізо-титановий мінерал, що є основною сировиною для виробництва титанових пігментів і металу. Ресурсів рудника Мома за нинішніх темпів видобутку вистачить більш ніж на 100 років, а торік підприємство виробило 1 млн тонн готової продукції.

IRH заснували у 2022 році. У 2024 році компанія отримала 51% акцій Mopani Copper Mines у Замбії після зобов’язання вкласти $1,1 млрд у відновлення підприємства. Минулого року вона також домовилася про купівлю 56% конголезького виробника олова Alphamin Resources за $367 млн.

Читай нас у