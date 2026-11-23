Компанія з кібербезпеки CrowdStrike оголосила про намір придбати Zscaler в угоді з обміну акціями, яка оцінює Zscaler приблизно у $43,9 млрд. Як повідомляє Channel NewsAsia, угода має посилити позиції CrowdStrike у сфері мережевої безпеки та сервісів нульової довіри.

Умови обміну акціями

Акціонери Zscaler отримають по 1,135 акції CrowdStrike за кожну свою акцію. Такий коефіцієнт обміну передбачає оцінку однієї акції Zscaler приблизно у $260,41, що на 34% вище за останню ціну закриття торгів.

Після завершення операції нинішнім акціонерам CrowdStrike належатиме близько 84,1% об'єднаної компанії.

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Реакція ринку та цілі компаній

Під час передринкових торгів акції Zscaler зросли більш ніж на 13,4%, тоді як папери CrowdStrike втратили 5%. Об'єднання може створити одного з найбільших у світі спеціалізованих постачальників послуг у сфері кібербезпеки.

Компанії розраховують розпочати роботу із сукупним щорічним регулярним доходом понад $10 млрд і орієнтуються на $1 млрд синергій у виручці в річному вимірі. У матеріалі зазначається, що корпоративні клієнти прагнуть скорочувати кількість постачальників засобів безпеки, обираючи компанії, які пропонують кілька продуктів у межах однієї співпраці.

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