Компанія з кібербезпеки Palo Alto Networks оголосила про намір придбати ШІ-стартап Applied Compute в угоді з оплатою акціями, оціненій у $4,5 млрд. Компанія прагне допомогти бізнесу безпечно розгортати моделі штучного інтелекту з відкритими вагами, повідомляє Channel NewsAsia.

Програмне забезпечення для моделей

Applied Compute продає програмне забезпечення, яке дає компаніям змогу адаптувати та запускати моделі з відкритими вагами на власних даних. У таких ШІ-моделях навчені параметри доступні публічно.

Після оголошення про угоду акції Palo Alto Networks зросли на 8,5% під час позабіржових торгів. Завершення придбання очікується у третьому кварталі 2027 фінансового року.

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Прогноз виручки

Придбання Applied Compute продовжує серію угод Palo Alto Networks у 2026 році. До неї також увійшли компанія з безпеки ідентифікаційних даних CyberArk та розробник рішень для спостережуваності систем Chronosphere.

Окремо Palo Alto Networks спрогнозувала виручку за 2027 фінансовий рік у межах від $14,52 млрд до $14,57 млрд. За даними LSEG, це вище за середню оцінку аналітиків у $14,16 млрд.

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