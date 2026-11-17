Компанія Barq Group з Абу-Дабі в ОАЕ уклала з американською Elroy Air угоду про придбання до 20 автономних гібридно-електричних вантажних дронів Chaparral. Апаратів планують використовувати для оборонних і комерційних логістичних завдань, повідомляє AeroTime.

П’ять твердих замовлень

Домовленість, про яку компанії заявили 16 листопада 2026 року, передбачає п’ять твердих замовлень і резервування ще 15 виробничих слотів, забезпечених депозитами. Barq Group внесла $10,25 млн депозиту: він покриває 50% вартості кожного з п’яти безпілотників, замовлених у межах твердого контракту. Компанія також має здійснити додаткові передплатні платежі за зарезервовані виробничі місця.

Початкова вартість угоди на закупівлю до 20 Chaparral становить до $70 млн лише за літаки. Поставки заплановані з 2027 року.

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Характеристики Chaparral

Chaparral здатний перевозити понад 500 фунтів вантажу на відстань до 450 миль і не потребує спеціально призначених злітно-посадкових смуг. Дрон використовує вісім вертикальних і чотири передні пропелери та виконує вертикальні зліт і посадку. Гнучкі варіанти заправлення, за даними Elroy Air, дають змогу не залежати від зарядної інфраструктури.

Виробництвом важких вантажних дронів на підприємстві в Сакраменто, штат Каліфорнія, займатиметься Kratos Defense & Security Solutions. Випуск перших апаратів має розпочатися наприкінці 2026 року. Elroy Air нещодавно завершила автономні безпілотні польоти, дозволені в межах програми інтеграції eVTOL Міністерства транспорту США та Федерального управління цивільної авіації США.

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