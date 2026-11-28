Компанія Zillow прогнозує, що ставки за 30-річною іпотекою з фіксованою ставкою у США залишатимуться вищими за 7% щонайменше до середини 2027 року. Вона також очікує скорочення продажів житла на 3,5%, повідомляє Fortune.

Ставки та продажі житла

За даними Freddie Mac, станом на середу середня ставка за 30-річною фіксованою іпотекою становила 7,21%. Тижнем раніше вона дорівнювала 7,28%, а в аналогічний період попереднього року — 6,23%. Зниження за тиждень пов’язали зі спадом фондового ринку, який підштовхнув інвесторів до казначейських облігацій США та знизив їхню дохідність.

У жовтні продажі на вторинному ринку житла скоротилися на 5,5% проти вересня та на 8,8% у річному вимірі — до річного темпу 3,75 млн об’єктів. Це найнижчий показник за 16 років. Кількість незавершених угод, що є індикатором майбутніх продажів, знизилася на 4,7% за місяць і на 16,7% за рік, встановивши другий поспіль рекордний мінімум.

Вплив інфляції

Старша економістка Zillow Кара Нг зазначила, що уповільнення економіки або швидше зниження інфляції можуть раніше послабити тиск на іпотечні ставки. Водночас вона вказала, що орендні ставки за новими договорами у 2025–2026 роках зростають найшвидшими темпами, тому вже не стримують показники житлової інфляції.

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Zillow прогнозує зростання пропозиції житла приблизно на 11% наступного року. За оцінкою Нг, цього могло б вистачити для задоволення попиту, якщо покупці повернуться на ринок.

Малорухомий ринок

Частка житла, яке щороку змінює власника у США, становить 3,8%, тоді як до фінансової кризи цей показник був близьким до 5%. Ставка за 30-річною іпотекою зросла приблизно з 6,60% у липні до 7,61% на початку жовтня і відтоді тримається вище 7%.

Генеральний директор Zillow Джеремі Воксман раніше заявив CNBC, що зростання ставки на цілий відсотковий пункт за три місяці стало одним із найшвидших за десятиліття. За його оцінкою, ринок іпотек для купівлі житла скоротився на 4% у річному вимірі, а в четвертому кварталі спад може становити 10–15%.

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