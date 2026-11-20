Chevron і HELLENiQ ENERGY найближчими днями розпочнуть сейсмічні дослідження нафти й природного газу в південній частині Іонічного моря біля Греції. Роботи виконає компанія з енергетичних даних TGS, повідомляє Euronews з посиланням на міністра довкілля та енергетики Греції Ставроса Папаставру.

Судно вже прибуло до району робіт

Дослідницьке судно Ramform Tethys уже прибуло до району після схвалення запиту на випуск NAVTEX — морського навігаційного повідомлення. Воно обстежить ділянки, на які консорціум має права на розвідку. Завершити сейсмічні дослідження планують до кінця січня 2027 року.

Отримані дані мають допомогти Chevron і HELLENiQ ENERGY оцінити перспективність ділянок для розвідувального буріння. Греція залежить від імпортного газу, а комерційно придатні для видобутку запаси могли б стати внутрішнім джерелом постачання.

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Окремий тендер на збір даних

Паралельно три компанії галузі — SLB, Viridien і BGP — подали заявки на збір та обробку невиключних сейсмічних даних у водах західної та південної Греції. Міжнародний тендер проводить Грецька компанія з управління вуглеводневими й енергетичними ресурсами HEREMA.

19 листопада оціночний комітет HEREMA відкрив три заявки та має визначити одного або кількох виконавців робіт. За словами Папаставру, сейсмічні дослідження відбуватимуться відповідно до міжнародного права, зокрема морського, а також із дотриманням вимог безпеки й охорони довкілля.

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