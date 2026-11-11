Компанії ЄС витратили €8,7 млрд на російський LNG з проєкту Ямал — Der Spiegel

Компанії Європейського Союзу у 2026 році вже витратили орієнтовно 8,7 млрд євро на російський скраплений природний газ із проєкту «Ямал». Про це повідомляє Der Spiegel, посилаючись на нові розрахунки, що надійшли у розпорядження видання.

Оціночні витрати компаній ЄС

Йдеться саме про LNG — скраплений природний газ. У матеріалі вказано, що витрати здійснили компанії ЄС, а суму подано як оцінку.

Розрахунки, за даними видання, стосуються поставок із Ямальського проєкту. У доступному описі публікації зазначено лише узагальнену оцінку витрат на цей російський газ.

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Оцінка впливу платежів

Der Spiegel вважає, що отримані Росією, державою-агресором, кошти допомагають їй у війні проти України. Видання описує ці платежі як мільярдні надходження з Європи до російської воєнної скарбниці.

Автором матеріалу зазначено Стефана Шульца. Публікацію датовано 11 листопада 2026 року.

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