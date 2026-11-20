Американські компанії після років викупу власних акцій перейшли до чистого розміщення нових паперів, збільшуючи їхню пропозицію на фондовому ринку. За оцінкою Acadian Asset Management, станом на кінець минулого тижня чистий обсяг нових акцій дорівнював 3,1% загальної ринкової капіталізації. Про це повідомляє CNBC.

Зміна поведінки корпорацій

Портфельний менеджер Acadian Asset Management Оуен Ламонт зазначив у листі інвесторам, що за останні два роки американські корпорації змінили поведінку: після викупу акцій у 2024 році вони тепер випускають їх. Чистий обсяг емісії все ще нижчий за пікові рівні періодів технологічної та пандемічної бульбашок, однак аналіз компанії вказує на завершення ери викупів і початок періоду розміщення акцій.

Викуп акцій скорочує кількість паперів у вільному обігу, що може підтримувати їхні ціни та збільшувати прибуток на акцію через зменшення кількості акцій у розрахунку. Зростання емісії, навпаки, створює додаткову пропозицію, яку мають поглинути інвестори.

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Великі розміщення та IPO Anthropic

Додатковий обсяг акцій цього тижня надійшов на ринок після IPO лабораторії штучного інтелекту Anthropic. Компанія продала акції по 83 долари — вище очікуваного діапазону — та залучила 81 млрд доларів. Водночас у п’ятницю її акції дешевшали разом із ширшим фондовим ринком.

Серед інших прикладів залучення коштів через акції CNBC називає Oracle, яка подала заявку на продаж акцій на 20 млрд доларів через програму at-the-market і в листопаді розмістила ще 10 млрд доларів звичайних акцій. Meta в жовтні визначила ціну розміщення звичайних акцій на 25 млрд доларів та обов’язково конвертованих привілейованих акцій на 12,5 млрд доларів. Alphabet у червні оголосила про залучення 84,8 млрд доларів акціонерного капіталу для фінансування інфраструктури штучного інтелекту.

За даними Федеральної резервної системи, валовий випуск боргових паперів почав зростати у 2024 році, а у 2026 році за ним посилилося й розміщення акцій. Ламонт також заявив, що не може виключати наявності бульбашки на ринку штучного інтелекту.

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