Компанії США подали заявки на розвідку дна біля Островів Кука — Mongabay

Американські компанії American Deep Sea Minerals, Inc. (ADSM) та American Ocean Minerals Corporation (AOM) подали уряду США заявки на ліцензії для розвідки морського дна у міжнародних водах південної частини Тихого океану, поблизу Островів Кука, Кірибаті та Французької Полінезії. Про це повідомляє Mongabay.

Одна з ділянок — Eastern High Seas Pocket 3 площею 101 064 квадратні кілометри — межує з виключними економічними зонами Островів Кука, Кірибаті та Французької Полінезії. Друга ділянка площею 89 645 квадратних кілометрів розташована на південь від виключної економічної зони Островів Кука. Більшість таких районів містять поліметалічні конкреції з нікелем, марганцем, міддю, кобальтом та іншими мінералами.

Заперечення Французької Полінезії

Уряд Французької Полінезії виступив проти планів ADSM щодо Eastern High Seas Pocket 3. У листі до Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) він закликав відхилити заявку компанії або призупинити її розгляд для надання додаткової інформації, проведення ретельної екологічної оцінки та консультацій із регіональними урядами й організаціями.

Французька Полінезія також поставила під сумнів повноваження NOAA видавати дозволи на видобуток у міжнародних водах. Уряд наголосив, що ділянка прилягає до мережі морських охоронюваних територій Tainui Atea та суворо захищеного резерву Société Ouest. Район назвали екологічним коридором для морських ссавців, акул, скатів, черепах, морських птахів, пелагічних видів риб та глибоководних середовищ існування.

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Ризики для рибальства

Eastern High Seas Pocket 3 з 2010 року має статус спеціальної зони управління Західної та Центральної тихоокеанської комісії з рибальства (WCPFC). Рибальство тут перебуває під посиленим моніторингом, а перевантаження улову між суднами заборонене.

Екологічні організації Островів Кука та Французької Полінезії також вимагали від NOAA відхилити заявку ADSM, вказуючи на значення району для міграції тунця, китів і черепах. Експертка Нідерландського королівського інституту морських досліджень Джессі ван дер Ґрієнт заявила, що в разі видобутку шлейфи скидів можуть переміщуватися до виключних економічних зон сусідніх держав і впливати на тунця та інші промислові види.

ADSM запропонувала чотирирічну технічну програму, зосереджену на наукових та екологічних дослідженнях, яка має завершитися випробуванням гірничого обладнання. NOAA опублікувало заявку ADSM у Федеральному реєстрі та провело в липні віртуальні громадські слухання, але подальших рішень щодо неї не оголошувало.

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