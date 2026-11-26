Американські компанії отримують близько $166 млрд тарифних повернень, а частину цих коштів спрямовують на премії працівникам і керівникам. Як повідомляє Fortune, щонайменше дев’ять публічних компаній розкрили інформацію про використання повернень для бонусів. Водночас підвищені ціни через тарифи частково сплачували споживачі.

Серед таких компаній — власник мереж T.J. Maxx і Marshalls, TJX, виробник товарів для гольфу Acushnet, якому належить бренд Titleist, а також виробник інструментів Stanley Black & Decker. TJX зарезервувала $167 млн із $463 млн повернених коштів на стимулювальні виплати та премії для працівників, які не входять до керівництва. За останній фінансовий рік компанія заробила $5,5 млрд.

Acushnet повідомила, що приблизно $12 млн із $45,8 млн тарифних повернень спрямує на стимулювальну винагороду. Stanley Black & Decker, за даними бази повернень ProPublica, має отримати щонайменше $298 млн, але не уточнила, яку суму може спрямувати на бонуси.

Повернення після рішення Верховного суду

У лютому 2025 року президент Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через незаконне надходження наркотиків до країни та запровадив тарифи щодо Мексики, Канади й Китаю. Приблизно за два місяці він оголосив ще один надзвичайний стан через торговельний дефіцит США та встановив мита майже для всіх торговельних партнерів країни.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обидва пакети тарифів спиралися на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. 20 лютого Верховний суд США рішенням 6:3 постановив, що цей закон не надає президентові повноважень запроваджувати тарифи. Станом на серпень Митна і прикордонна служба США виплатила понад $115 млрд відшкодувань.

Позови покупців і компенсації клієнтам

До кінця липня покупці подали понад 100 запропонованих колективних позовів, домагаючись частки повернених коштів. Серед компаній, проти яких подано позови, — Walmart, Target, Nike та Lululemon. Юрист із міжнародної торгівлі Адамс Лі зазначив, що споживачам буде складно довести юридичне право на компенсацію, якщо його не передбачали умови продажу чи контрактів.

Деякі компанії все ж пропонують клієнтам компенсації. UPS і FedEx створили портали для подання заявок на повернення коштів. Burlington Stores, яка отримала приблизно $55 млн, заявила, що використає ці гроші для повернення цінності покупцям і не спрямує їх на премії.

Читай нас у